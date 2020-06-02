Трамп не имеет права изменять состав G7, – глава дипломатии Евросоюза

Жозеп Боррель заявил, что G7 не может стать G8 до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг идею президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на встречу лидеров G7. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, он заявил, что председательство Соединенных Штатов в G7 не дает им права изменять состав группы.

Об этом сообщает Еuractiv.

"G7 не может стать G8 до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение", – сказал европейский дипломат.

Комментируя решение Дональда Трампа отложить проведение саммита G7 до сентября и позвать на него еще четыре страны, включая Россию, Борель отметил: "Изменение формата G7 не является прерогативой председателя G7 (которым сейчас являются США)".

Напомним, Дональд Трамп сказал, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США.

Россия определится с участием в саммите G7 в расширенном составе после уточнения деталей этой инициативы, заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

После этого с заявлением выступила Великобритания, сообщив, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки". При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо твердо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.

Как ранее сообщил Фокус:

В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня. Из-за пандемии коронавируса встречу сначала решили провести в онлайн-формате, однако потом Трамп предложил собраться вживую в конце месяца в Белом доме.