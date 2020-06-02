Центробанк Китая временно выкупит кредиты, выданные малому и среднему бизнесу

Это решение должно стимулировать банки к выдаче новых кредитов

Народный банк Китая объявил, что выкупит у местных банков кредиты, выданные малому и среднему бизнесу. Таким образом власти хотят стимулировать банки к выдаче дополнительных кредитов малому бизнесу на сумму 1 трлн юаней ($140 млрд) для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Банк намерен потратить 400 млрд юаней ($56 млрд) на выкуп кредитов, выданных в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года и со сроком погашения от шести месяцев. Банки будут обязаны выкупить их обратно через год. Все это время проценты по займам будут поступать непосредственно банкам-кредиторам. Сам же Народный банк "не будет получать прибыль по выкупленным кредитам, но и потери в случае неплатежеспособности заемщика он нести не намерен", – говорится в сообщении.

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Власти Китая также опубликовали "руководство" для банков. Согласно этому документу, пять крупнейших в стране государственных коммерческих банков должны расширить свое кредитование малых и микропредприятий не менее чем на 40%, в то время как банки развития и политические банки должны "в полной мере использовать специальную кредитную линию в размере 350 млрд юаней для поддержки возобновления работы на малых предприятиях путем предоставления льготных процентных ставок".

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Китай увеличит объем своего бюджетного дефицита на 1 трлн юаней ($140 млрд) в этом году и выпустит гособлигации на эту сумму для финансирования помощи предприятиям и стимулирования жизнеспособности рынка. Он отметил, что средства должны в первую очередь использоваться для обеспечения занятости, удовлетворения основных потребностей и защиты субъектов рынка. Премьер подчеркнул, что никакая часть из этих средств не может быть удержана правительствами провинциального уровня.

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