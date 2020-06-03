Трамп: Приглашение России на саммит G7 – это вопрос здравого смысла

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение пригласить Россию для участия в следующей встрече лидеров стран G7. Глава Белого дома заявил, что участия России в саммите требует здравый смысл.

Об этом пишет The Hill.

Когда журналист Fox News Radio спросил у Трампа, заслужил ли Владимир Путин того, чтобы вернуться в клуб мировых лидеров, американский президент ответил: "Дело не в том, что он (Владимир Путин) сделал, это вопрос здравого смысла".

"Обычно половину времени на саммитах G7 мы обсуждаем Россию, а ее там нет", – сказал Трамп.

Он также отметил сотрудничество США и России в вопросе падения цены на нефть и борьбы с пандемией, отметив, что оно было выгодно двум сторонам.

В заключении, президент США намекнул, что если бы Россия присутствовала на саммите, с ней было бы легче заключить новый ядерный пакт.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США.

Россия определится с участием в саммите G7 в расширенном составе после уточнения деталей этой инициативы, заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

После этого с заявлением выступила Великобритания, сообщив, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки". При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо твердо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.

Как ранее сообщил Фокус:

В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня. Из-за пандемии коронавируса встречу сначала решили провести в онлайн-формате, однако потом Трамп предложил собраться вживую в конце месяца в Белом доме.