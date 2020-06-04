Статистика коронавируса в мире на 4 июня: 6,5 млн инфицирований и 388 тыс. смертей

США по количеству случаев инфицирования приближаются к отметке к 2 млн

По состоянию на утро 4 июня в мире с начала пандемии зафиксировано 6 573 568 случаев инфицирования коронавирусом при 388 041 летальных исходах и 3 170 532 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В первой десятке стран-лидеров по распространению коронавируса – без существенных изменений: в первую тройку по-прежнему входя США, Бразилия и Россия. При этом, количество случаев заражения в США уже почти достигло 2 млн.

Замыкает "топ-10" Турция с 166 422 случаями инфицирования и 4 609 смертями от коронавируса.

Значительный рост летальных исходов от COVID-19 показала Мексика. После смягчения карантина 1 июня, когда в стране возобновил работу строительный сектор, запустился автопром и частично открылись парки, количество смертей по стране стремительно растет.

1 июня в Мексике фиксировали 151 летальный исход, 2 июня – 237, 3 июня – 470, а сегодня местный Минздрав отчитался о 1 092 летальных исходах.

Стоит заметить, что до смягчения карантина количество смертей не такими быстрыми темпами, но все же снижалось: 27 мая – 501 случай, 28 мая – 463 случая, 29 мая – 447 случаев, 30 мая – 371 случай и 31 мая – 364 случая.

В целом, статистика летальных исходов в Мексике довольно неравномерна, о чем свидетельствует график:

Как ранее сообщал Фокус:

В мире по состоянию на 3 июня количество инифицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 6 451 966 человек.

Минздрав планирует разрешить авиаперелеты в Украине с 15 июня. Аэропорт "Киев" (Жуляны) с 16 июня возобновит рейсы в Евросоюз.