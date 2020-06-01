Американский сенатор обвинил Китай в саботаже разработки вакцины против коронавируса

По словам члена Сената США, Пекин не хочет, "чтобы США, Англия или Европа сделали это первыми"

Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что Китай саботирует разработку западными странами вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом член Сената США сказал в эфире BBC Andrew Marr Show.

Республиканец заявил, что располагает доказательствами, что "коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить" разработку вакцины. Скотт считает, что Пекин не хочет, "чтобы США, Англия или Европа сделали это первыми".

По словам сенатора, доказательства вмешательства Китая поступили от разведывательного сообщества США, однако он отказался их конкретизировать, сославшись на секретность данных.

При этом он отметил, что если лекарство будет найдено в США или Англии, оно будет доступным для всех.

"Если Англия или США сделают это первыми, мы поделимся (разработками вакцины). Коммунистический Китай не собирается делиться", – сказал Рик Скотт.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

Ведущий американский ученый Уильям Хейзелтин заявил, что люди не должны рассчитывать на разработку эффективной вакцины от COVID-19 в ближайшее время.