В НАТО обеспокоены сотрудничеством Китая с Россией

Во время встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны исключить последствия роста Китая для безопасности"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России является одним из факторов, который может иметь последствия для безопасности Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (Китай, – ред.) все больше работают с Россией, все это имеет последствия в плане безопасности для союзников НАТО, и поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", – сказал он.

Он добавил, что во время встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны исключить последствия роста Китая для безопасности".

При этом он подчеркнул, что Китай не является новым врагом альянса.

"Китай стоит на втором месте по оборонному бюджету, они делают большие инвестиции в современный военный потенциал, в том числе ракеты, которые могут долететь до любой страны-члена НАТО. Они ближе к нам в киберпространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", – сказал Столтенберг.

"Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: