Трамп отказывался помогать Украине без компромата на своих соперников, − Болтон

Президент США Дональд Трамп приостанавливал военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

Об этом говорится в публикации The New York Times о книге экс-советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", выход которой запланирован на вторник, 23 июня.

Как пишет Болтон, во время встречи в Белом доме 22 мая 2019 года Трамп заявил, что "Украина пыталась меня уничтожить", имея в виду действия украинской стороны во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Бывший советник утверждает, что президент США тогда подчеркнул, что "не заинтересован в помощи" Украине. Также он якобы настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен приезжать в Белый дом, пока не будет проинформирован о том, какого мнения по данному вопросу придерживается Трамп.

Автор книги заявил, что Трамп был против отправки Украине чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и Джо Байденом.

"Трамп 20 августа (в 2019 году, – ред.) заявил, что не настроен отправлять им (украинской стороне, – ред.) что-то, пока не будут переданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом", – цитирует издание материалы из книги.

Болтон также отметил, что он лично, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались около десяти раз заставить Трампа возобновить поддержку Украины.

Экс-помощник Трампа также утверждает, что американский лидер настоял на увольнении посла США в Украине Мари Йованович, которая мешала ему.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Сенат США в начале февраля завершил судебный процесс против Трампа по делу Украины, признав его невиновным по обоим статьям в процессе импичмента.

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