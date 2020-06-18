Финляндия ответила на вопрос Трампа о своей независимости

Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу мемуаров экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона.

"Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым", – сказал он, передает агентство "РИА Новости".

Этот комментарий появился после того, как стало известно, что в своей книге Болтон пишет о том, что Трамп спросил у Джона Келли, занимавшего тогда пост главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России. Это вопрос он задал летом 2018 года, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Напомним, Болтон также пишет, что во время встречи в Белом доме 22 мая 2019 года Трамп заявил, что "Украина пыталась меня уничтожить", имея в виду действия украинской стороны во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Бывший советник утверждает, что президент США тогда подчеркнул, что "не заинтересован в помощи" Украине. Также он якобы настаивал на том, что Владимир Зеленский не должен приезжать в Белый дом, пока не будет проинформирован о том, какого мнения по данному вопросу придерживается Трамп.

Как ранее сообщал Фокус: