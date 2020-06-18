Трамп о книге Болтона: Хочет отыграться за увольнение

По мнению главы Белого дома, его бывший советник по нацбезопасности пытается своими мемуарами отомстить за то, что его уволили, как "больного щенка"

Президент США Дональд Трамп заявил, что мемуары его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона представляют собой сборник лжи и выдуманных историй. По мнению главы Белого дома, своей книгой Болтон пытается отыграться за то, что его уволили, как "больного щенка".

Об этом он написал в Twitter.

"Книга Болтона, которая получает ужасные отзывы, это совокупность лжи и выдуманных историй, предназначенных только для того, чтобы выставить меня в плохом свете. Многие смешные утверждения, приписанные мне, никогда не были озвучены, чистая выдумка", – написал Трамп.

Он также счел, что при помощи мемуаров Болтон пытается отыграться на нем за то, что его уволили как "больного щенка".

В других своих сообщениях Трамп назвал Болтона "сумасшедшим" ​​и заявил, что именно он сорвал процесс переговоров с Северной Кореей, которая так и не согласилась избавиться от ядерного оружия.

Напомним, в своих мемуарах Болтон утверждает, что Дональд Трамп приостанавливал военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Как ранее сообщал Фокус:

Минюст США подал иск на Джона Болтона из-за подготовки книги о работе в Белом доме.