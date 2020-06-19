"Пандемия ускоряется". ВОЗ заявила об опасной фазе распространения коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую деятельность и ослаблять ограничительные меры.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", – заявил он.

По его словам, почти половина выявленных инфицированных приходится на Америку. Кроме Америки, большое количество новых случаев зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

По словам Гебрейесуса, людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.

"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировали 8 578 283 случая инфицирования коронавирусом при 456 286 летальных исходах, 4 530 266 человека выздоровели.

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.