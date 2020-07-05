Смертность не снизилась. ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Организация тестировала препараты в надежде снизить смертность от COVID-19. Тестирование проходило на пациентах, зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания трех препаратов, которые предположительно могли быть эффективными при лечении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", – говорится в сообщении.

В ВОЗ уточнили, что препараты тестировались на снижение смертности от COVID-19. Тестирование проходило на пациентах, зараженных коронавирусом.

Согласно предварительным результатам испытаний, гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не повлияли или практически не повлияли на снижение смертности от COVID-19.

В это же время, в ВОЗ заявили, что первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться в течение нескольких месяцев.

По словам Тедроса Адханом Гебрейесуса, некоторые разработки в мире, возможно, находятся всего в месяцах от успеха.

"Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", – написал глава ВОЗ.

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