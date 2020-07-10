В Кремле говорят, что Порошенко не поздравлял Путина с днем России в 2014 году

Но на сайте Кремля до сих пор указано противоположное

Пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России 12 июня 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", – сообщил он.

Примечательно, что на сайте Кремля до сих пор указано, что 12 июня 2014 года, во время телефонного разговора, Порошенко поздравил Путина с днем России.

Также Пескова попросили прокомментировать опубликованный вчера телефонный разговор за 30 апреля 2015 года, на котором слышно голоса, похожие на голоса Порошенко и Путина.

"Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даём в сообщениях пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", – говорят в Кремле.

Вчера, 9 июля, внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой "Порошенко" и "Путин" разговаривают о Минском процессе и миротворцах. При этом, начало разговора на записи отсутствует.

В конце разговора "Порошенко" также поздравляет "Путина" с наступающим днем солидарности трудящих (1 мая) и "жмет" своему собеседнику руку.

"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!", – говорит якобы Порошенко.

"Обнимаю. До свидания, давайте", – отвечает "Путин".

Сам Порошенко новую запись разговора не комментировал, но в партии "Европейская солидарность" их уже назвали подделкой.

"На протяжении шести лет фейки – один из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины и против Порошенко лично. От "распятого мальчика" в Славянске до "убийства Петром Порошенко родного брата", – передает заявление партии Украинская правда.