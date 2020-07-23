Байден назвал Трампа первым "расистом", избранным президентом США

Однако в истории США было 12 президентов, которые владели рабами.

Бывший вице-президент Джо Байден раскритиковал президента Трампа за многочисленные обвинения Китая во вспышке коронавируса. Он назвал эти атаки ксенофобскими, особенно когда он называет COVID-19 "китайским вирусом". Об этом пишет Fox News.

Особую опасность таких действий Байден видит в том, что люди, которые слушают Трампа, часто не различают китайцев и жителей других стран. Для них они все "азиаты". "И Трамп использует это как клин", – считает Байден.

Байден также обвинил Трампа в том, что он "первый расист", избранный президентом.

Критики сразу опровергли заявление Байдена, приведя в качестве примера 12 президентов США, которые были рабовладельцами.

Сам Трамп ответил на замечание Байдена, заявив на брифинге, что он сделал больше для чернокожих, чем любой другой президент, за "возможным исключением" Авраама Линкольна (под руководством которого Север победил в гражданской войне рабовладельческий Юг, – Ред.).

Напомним, президенская предвыборная компания в США настолько обострилась, что главные соперники уже часто используют личные выпады. Так Трамп считает, что Байден "в некотором смысле обязан" когнитивный тест,. Это нужно потому, что президентство требует "выносливости" и "психического здоровья", а байдену уже 77 лет (самому Трампу 74 года).

Но в предвыборной борьбе Трампу приходится противостоять не только Байдену но и коронавирусу. На днях он заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах, вероятно, станет еще хуже чем сейчас, прежде чем начнет улучшаться.

Еще одна его головная боль - непрекращающиеся беспорядки. Трамп заявил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах. "Мы будем каждый день работать над восстановлением общественной безопасности, защитой детей нашей страны и привлечением к ответственности насильственных преступников", – сказал он на брифинге.