Посол Соединенных Штатов в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы в одной из парикмахерских Сеула. Изменить имидж пришлось после того, как посол стал объектом критики со стороны некоторых южных корейцев. Они посчитали, что именно такие усы носили японские колонизаторы во время оккупации Корейского полуострова в 1910-45 годах, рассказывает The Guardian.

"Посол США Гарри Харрис посетил парикмахерскую через несколько месяцев после того, как волосы на лице стало предметом необычной критики: усы напомнили корейцам о военной моде времен японского колониального господства", – говорится в сообщении.

Хотя США и Южная Корея являются союзниками, отношения между ними в последние годы иногда были напряженными из-за разного подхода двух стран в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Посла часто критиковали за его "высокомерие". К тому же, мать Харриса была японкой, что давало недоброжелателям почву для его критики.

Ранее в этом году Харрис говорил: "Я понимаю историческую вражду, которая существует между обеими странами, но я не японский американский посол в Корее, я американский посол в Корее".

На странице посольства США Харрис объяснил свое решение сбрить усы тем, что они доставляли ему неудобства при ношении маски, а также из-за летней жары.

"Я доволен, что сделал это. Я стоял перед выбором, оставить усы или потерять маску. Covid – это очень серьезно, и теперь я масочный человек", – сказал Харрис после посещения парикмахерской.

В свое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сбрил свои усы, потому что проиграл пари дочери.