Взрыв в Бейруте: Высший совет по обороне Ливана рассматривает введение чрезвычайного положения

Официальные лица считают, что количество жертв будет расти по мере того, как спасатели будут разбирать завалы.

Высший совет по обороне Ливана заявил о необходимости введения двухнедельного чрезвычайного положения в связи с мощным взрывом в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек и более 4 тысяч получили ранения. Об этом сообщает Аljazeera.

Официальные лица считают, что количество жертв будет расти по мере того, как спасатели будут разбирать завалы.

Причина взрыва до сих пор до конца не ясна. Многие считают, что он произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженных в порту в сентябре 2014 года.

По предварительной информации, во время сварочных работ от искр загорелись некие петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.

Директор порта сообщил совету по обороне, что аммиачную селитру сгрузили в соответствии с решением суда, и к грузу не было свободного доступа.

"Факты об этом опасном грузе, хранившемся с 2014 года, то есть шесть лет, мы соберем. Я проконтролирую ход этого расследования", – сказал премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.