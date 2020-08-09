В результате взрыва в Бейруте погиб украинец

В результате взрыва в Бейруте 4 августа в порту погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По словам Осташа, погибший украинец – 32-летний Уильям Азар.

"Молодой, перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать – киевлянка Наталья Азар", – сообщил дипломат.

Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.

Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.