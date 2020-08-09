ЦИК Беларуси впервые в истории продлил время голосования
Решение о продлении работы избирательных участков было принято из-за длинных очередей избирателей.
На президентских выборах в Беларуси впервые в истории продлили работу избирательных участков после 20:00. Об этом сообщает ВВС.
Участки должны было закрыться в восемь вечера по местному времени, но ЦИК принял решение о продлении их работы из-за длинных очередей желающих отдать свой голос.
Как сообщает КП, председатель участка, расположенного на ул. Одинцова, 10 в Минске, сказал, что участок будет работать до последнего избирателя. Закрывать двери не будут.
В то же время глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что негативно относится к продлению голосования, назвав это "поощрением худших, а не лучших качеств граждан".
Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.
Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".
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