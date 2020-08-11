Шнуров о Лукашенко: не достоин называться "Батькой" – он либо отчим, либо "чмо"
Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с массовыми акциями протеста в стране.
По этому поводу Шнуров написал в Instagram стихотворение, в котором раскритиковал насилие над протестующими.
Свое обращение артист начал с того, что для избиения своего народа дубинками не может быть ни одной причины, "ни плохой и ни хорошей". По мнению Шнурова, после этого Лукашенко не достоин называться "Батькой": он либо отчим, либо "чмо".
Нет причины ни одной,
Ни плохой и ни хорошей!
Ты, чего как не родной,
Стал уже народ е...ошить?
Хватит газом поливать-ка!
Земляки твои, а впрочем...
Звали тебя раньше – батька,
А теперь, наверно, – отчим?
Или чмо? Но мягко очень.
Ты услышишь правду, ишь,
Уши приоткрой и очи!
На штыках не усидишь!
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.
По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.