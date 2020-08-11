Растущий в Тихом океане мусорный континент достиг уже размера Франции

Самый большой мусорный остров на планете по размеру уже сопоставим с Францией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследователя и защитника океана Филиппа Кусто.

Он напомнил, что на планете уже сформировались пять огромных мусорных островов посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений, которые приносят в эти районы пластик изо всех точек мира. "Самый большой такой "остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", – сказал Кусто.

По его словам, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.

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Остров из отходов в северной части Тихого океана имеет разные названия: Большое тихоокеанское мусорное пятно, Восточный мусорный континент, Тихоокеанский мусороворот. Отходы туда приносит Северо-тихоокеанская система течений.

Ученые считают, что отходы с западного побережья Северной Америки перемещаются к центру этого пятна примерно за пять лет, а с восточного побережья Азии – за год или меньше.

Однако океанические течения начали двигаться быстрее, чем два десятилетия назад. По словам исследователей, такое ускорение происходит по всему земному шару, с наиболее заметным эффектом в тропических широтах. Увеличивается скорость течения не только на поверхности океана, но и до глубин в 2 тыс. метров.

Человек успел нанести немало ущерба океанам, сваливая туда мусор и уничтожая его обитателей, но колыбель жизни нашей планеты оказалась крепче, чем мы думали. Международная группа исследователей составила научный обзор, гласящий, что океанская жизнь может возродиться во всей красе всего за 30 лет.