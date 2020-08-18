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МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного участника акций протеста

МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного участника акций протеста

Фото УГАИ Минска

На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено".

МВД Беларуси заявило о еще одной смерти во время протестов. В Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний юноша. Его смерть стала третьей по счету официально признанной силовиками Беларуси.

Об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, передает "Naviny.by".

Трагедия произошла в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено". От полученных травм в результате ДТП молодой человек скончался.

МВД утверждает, что он являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Ранее белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.