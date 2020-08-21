В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, – директор ФБК

Название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается.

Жена основателя политика Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера.

Об этом сообщает штаб Навального в Омске.

"Вещество опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея", – сказано в сообщени.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается. В транспортной полиции объяснили это "тайной следствия".

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.