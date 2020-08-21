В аэропорт Омска прилетел самолет из Германии за Навальным

Сегодня к полудню политик мог бы быть уже в немецкой клинике.

В аэропорт российского Омска прилетел самолет для эвакуации Алексея Навального на лечение в Германию.

Об этом сообщает РБК.

"Только что прибыл", – сообщил в аэропорту.

Ранее издание Bild сообщало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в Берлин.

По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике. Однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.