Навального осмотрели немецкие врачи: перевозить в Германию пока не будут

По словам главврача больницы БСМП-1, где находится Навальный, немецкие врачи не возражают против переноса его транспортировки в Германию. Пресс-секретарь политика уверена в обратном.

Прибывшие в Омск немецкие врачи для эвакуации в Германию Алексея Навального после осмотра пациента поддержали решение омской больницы о переносе его транспортировки до стабилизации состояния. Об этом сообщил главврач больницы БСМП-1 Александр Мураховский, передает eadaily.com.

"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", – сказал врач.

В то же время, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что прибывшие из Германии врачи, считают, что он может быть перевезен в Берлин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ее Twitter.

"Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен, и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", – написала Ярмыш.

Жена Навального Юлия заявила, что медики из ФРГ уже покинули больницу. Их вывели через запасной вход и посадили в машину.

"Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском", – процитировала Ярмыш слова жены Навального в Twitter.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.