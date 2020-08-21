Кино на воде: в Израиле открывают первый плавучий кинотеатр под открытым небом

70 лодок, удаленных на безопасную дистанцию в 2 метра одна от другой, будут дрейфовать напротив большого экрана.

С целью борьбы с пандемией коронавируса и поддержки культурной деятельности в городе муниципалитет округа Яффо в Тель-Авиве открывает плавучий кинотеатр "Sail-in" на озере в парке Яркон.

Об этом сообщает МИД Израиля.

Показы будут проводиться каждый вечер, по два фильма за сеанс. Для премьеры выбрали семейную комедию "Приключения Паддингтона 2".

В муниципалитете считают, что в условиях пандемии мероприятия на открытом воздухе это чуть ли не единственное решение для обеспечения безопасного досуга горожан.

"Кризис коронавируса ставит перед муниципалитетом новые сложные задачи, в том числе в связи с прекращением культурной жизни в городе. В течение последних месяцев мы постоянно изучаем способы оказания помощи сфере культуры, и инициатива по показу фильмов на озере – еще один творческий способ создать культурный досуг в эти жаркие августовские дни в соответствии с директивами министерства здравоохранения", – сказал мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи.

Открытием кинотеатра на воде городские власти также надеются привлечь туристов.

"Приятный теплый климат позволил предложить такое нестандартное решение для проведения культурных мероприятий. И если инициатива полюбится местным жителям, вполне вероятно, что плавучий кинотеатр в скором будущем станет и местом притяжения туристов", – отметил директор департамента Министерства туризма Израиля в СНГ Владимир Шкляр.

70 педальных и гребных лодок, удаленных на безопасную дистанцию в 2 метра одна от другой, будут дрейфовать напротив большого экрана. Посещать водный кинотеатр под открытым небом смогут как взрослые, так и дети. Премьерный показ состоится 22 августа.

Напомним, в Южной Корее в условиях пандемии коронавируса внедрили бесконтактную систему в кинотеатрах. Сотрудников заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение. Теперь посетители смогут купить билеты и лакомства, не контактируя с персоналом.