Путин созвал Совбез по Беларуси и созвонился с президентом Финляндии

На заседании присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Беларуси.

"Россия готова оказать помощь в урегулировании белорусской ситуации, если сама республика захочет этого", – сообщается в заявлении пресс-службы Кремля по результатам заседания.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси.

"Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", – сообщает сайт президента России.

Путин обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе. Кроме того, как сообщается на сайте главы РФ, сегодня, 21 августа, Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Беларуси.

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"Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике",

Как сообщается, телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

Ранее по вопросу урегулирования ситуации в Беларуси с Путиным созванивалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда Путин также предупредил Меркель о том, что другим странам не следует не лезть в дела Беларуси.

Кроме того, по "белорусскому вопросу" к Путину также звонили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Евросовета Шарль Мишель.

Напомним, 15 августа Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о поддержке РФ в обеспечении безопасности при первом же запросе Беларуси.