Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику, где находится Навальный

Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Немецкая полиция установила круглосуточную охрану возле клиники "Charite" в Берлине, куда был доставлен Алексей Навальный.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

По данным издания, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

"Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", – заявили полицейские РИА Новости.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.

Утром 22 августа Навального отправили самолетом из Омска в Берлин.