В сеть слили решение Совбеза Беларуси "по стабилизации обстановки"

Если документ, который вплыл в СМИ, настоящий, тогда бастующих на предприятиях белорусов ожидает решение их "повседневных задач и вопросов".

Совет безопасности Беларуси принял постановление №1 "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь".

Текст решения белорусского Совбеза эксклюзивно опубликовал минский деловой журнал "Office Life". Сообщается, что власти Беларуси должны были предать огласке это решение только завтра, 26 августа.

В частности, Совмину поручили разъяснить на местах негативные последствия забастовок, а также поддержать руководителей ключевых госпредприятий в организации производственного процесса.

"Сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны", – указано первым пунктом.

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А вот иностранным агентам следует приготовиться к активизации действий КГБ. В частности, спецслужбам поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.

Фото: Office Life

Основное внимание в решении уделено вопросам обороны границ Беларуси на участках Польши и Литвы, а также усилению "разъяснительной работы" со странами-соседями.

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Белорусскому МИДу приказано предупредить руководителей западных государств "об ответственности за разжигание беспорядков" в Беларуси.

Государственным СМИ поручено разъяснять людям, что неконституционные действия – это "путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

Напомним, сегодня 25 августа, лидеру стачкома на Минском тракторном заводе Сергею Дылевскому вынесли приговор за организацию несанкционированной акции.