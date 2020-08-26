В Пекине не осталось ни одного заболевшего коронавирусом

Из больницы в Пекине выписались два последних инфицированных коронавирусом пациента.

В китайской столице впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента, больного COVID-19.

Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке “Синьфади”.

В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.

Согласно статистике, в Китае вылечились 94,13% заболевших.

Отметим, что по данным сайта Worldometers, Китай на среду, 26 августа, по заболеваемости коронавирусом занимает 35 место в мире.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа число случаев заражения коронавирусом в мире составляет 24 061 215 человек.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.