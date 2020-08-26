Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси

До этого Нобелевского лауреата вызывали в СК Беларуси в понедельник, 24 августа.

Писательницу и члена президиума Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич повторно вызвали в Следственный комитет (СК) Беларуси.

Об этом в Telegram-канале сообщает Sputnik Беларусь.

До этого Нобелевского лауреата вызывали в ведомство в понедельник, 24 августа. Планировалось, что ее допросят в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и попыткой захвата им государственной власти.

Напомним, Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку, а также вошла в состав предварительного Координационного совета по передаче власти

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Действующий президент Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти в стране.

В оппозиции на это ответили, что не собираются захватывать власть неконституционным путем.

Справка

В 2015 году Нобелевский комитет в Швеции объявил, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич. Премию 67-летней писательнице вручили "за ее полифонические сочинения, ставшие памятником страданий и мужества в наше время". Алексиевич родилась в Ивано-Франковске, однако росла в Беларуси.