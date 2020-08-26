РПЦ после получения Украиной Томоса решила проповедовать среди папуасов

Ранее в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор (юго-восточная Азия) и Папуа - Новая Гвинея (Океания). Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Синод решил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учрежден в конце 2018 года, в ответ на действия Константинополя в Украине.

Таким образом, миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий в Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

Обе океанических страны, где РПЦ планирует теперь развивать свою деятельность, до сих пор не становились объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами). Католики здесь составляют порядка 98% жителей. Большинство жителей Папуа - Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% жителей страны, среди которых около четверти – католики.

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