США ввели санкции против российского НИИ, разрабатывавшего вакцину от коронавируса

В России считают, что новыми ограничениями США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19.

Пять российских научно-исследовательских институтов попали в новые санкционные списки США. Американцы подозревают эти организации в разработке химического и биологического оружия.

Об этом говорится в документе на сайте Федерального реестра при Министерстве финансов США.

В частности, под санкции попали филиалы НИИ Минобороны в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, 33-й Центрально научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, ГосНИИОХТ и 48-й ЦНИИ Минобороны РФ. Последний работал над вакциной против коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Санкции заключаются в ограничении на экспорт, реэкспорт и передачу товаров, которые представляют риски для нацбезопасности США.

Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, новыми санкциями против российских научных институтов США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины от COVID-19 и пытаются не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки.

"Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой – голый расчёт, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", – сказал Морозов.

По его мнению, США здесь просчитались.

Ранее в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Тем временем, Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования разработанной Минздравом РФ вакцины против коронавируса.