Состояние Навального улучшилось, – клиника Charite

Симптоматика кризиса спадает, но политик до сих пор находится в искусственно поддерживаемой коме, на аппарате ИВЛ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет.

Об этом сообщается в пресс-релизе о состоянии его здоровья, опубликованном клиникой сегодня, 28 августа, сообщила пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш, и опубликовала документ.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания", – говорится в заявлении клиники. Медики отметили, что состояние пациента "стабильное".

Скриншот: Navalny.com

"Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", – написано в отчете.

Также в сообщении отмечается, что лечащие врачи Алексея Навального состоят в тесном контакте с его женой Юлией. В согласовании с женой Алексея Навального, клиника Charite исходит из того, что публичное сообщение о состоянии его здоровья – в интересах пациента.

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Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Врачи клиники сообщили, что нашли в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа нервнопаралитических ядов. При этом, какой точно яд – пока не нашли, в связи с чем в России решили проверить маршрут Навального.