В Южно-Африканской Республике две львицы загрызли и разорвали местного зоозащитника Веста Мэтьюсона, который спас их несколько лет назад, и с тех пор был их хозяином.

Как сообщает "The Telegraph", животные атаковали Мэтьюсона внезапно, когда он выводил их на утреннюю прогулку.

Две взрослых белых львицы набросились на 68-летнего зоозащитника, когда тот открыл загон, в котором держал их.

Фото: The Telegraph

Все произошло быстро: 65-летняя жена Мэтьюсона Гилл попыталась спасти своего мужа от двух животных весом по 180 кг, но львы уже нанесли мужчине смертельные ранения.

Невестка Мэтьюсона Техри Фергюссон сообщила, что ей непонятно, почему львы убили Мэтьюсона. Женщина отметила, что животные не пытались его съесть, и предположила, что травмы были нанесены в результате "грубой игры".

Фото: The Telegraph

Сам Мэтьюсон тоже всегда утверждал, что львицы были "дружелюбными".

Зоозащитник держал их у себя с тех пор, как еще детенышами спас из рук живодеров. Несколько лет львицы росли в его сафари-парке и охотились на диких животных. Сообщается, что три года назад эти львицы уже убили человека, и тогда Мэтьюсон заступился за них, не дав усыпить.

В данный момент львиц-убийц поместили в приют для животных, которым грозит исчезновение, откуда потом их выпустят в дикую природу.

Подобная ситуация произошла в прошлом году, когда жителя Чехии убил один из львов, которых мужчина незаконно содержал на заднем дворе своего дома.