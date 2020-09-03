Пандемия коронавируса COVID-19

Статистика коронавируса в мире на 3 сентября. 286 тысяч новых случаев

Статистика коронавируса в мире на 3 сентября. 286 тысяч новых случаев

Фото: Anadolu

По числу выздоровевших лидируют США (3,5 млн), далее идут Бразилия (3,2 млн) и Индия (3,0 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 3 сентября, достигло в мире 26 177 603 человек, за сутки прибавилось 286 369 зараженных. С начала пандемии скончались 867 347 человек, за сутки — 6 316. Всего выздоровели 18,4 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

статистика коронавируса на 3 сентября

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (82 860 новых случаев), Бразилия (48 632), США (41 211),  Аргентина (10 933) и Колумбия (9 270). В Бразилии число заболевших быстро растет, а в США – замедляется.

коронавирус по странам 3 сентября

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.