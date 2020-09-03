Статистика коронавируса в мире на 3 сентября. 286 тысяч новых случаев

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 3 сентября, достигло в мире 26 177 603 человек, за сутки прибавилось 286 369 зараженных. С начала пандемии скончались 867 347 человек, за сутки — 6 316. Всего выздоровели 18,4 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (82 860 новых случаев), Бразилия (48 632), США (41 211), Аргентина (10 933) и Колумбия (9 270). В Бразилии число заболевших быстро растет, а в США – замедляется.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.