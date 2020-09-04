Пандемия коронавируса COVID-19

Статистика коронавируса в мире на 4 сентября. 26,5 млн заболевших

Статистика коронавируса в мире на 4 сентября. 26,5 млн заболевших

Фото: Euronews

По числу выздоровевших лидируют США (3,6 млн), далее идут Бразилия (3,2 млн) и Индия (3,0 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 4 сентября, достигло в мире 26 468 091 человек, за сутки прибавилось 288 229 зараженных. С начала пандемии скончались 873 223 человека, за сутки — 5 901. Всего выздоровели 18,7 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

динамика коронавируса в мире 4 сентября

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (84 156 новых случаев), Бразилия (44 728), США (44 507),  Аргентина (12 026) и Испания (8 959). 

статистика коронавируса по странам 4 сентября

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.