Трамп накинулся с критикой на вдову Стива Джобса за "спонсирование фейковых новостей"

Лорен Пауэлл Джобс владеет контрольным пакетом журнала The Atlantic.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на вдову Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс за то, что она якобы "спонсирует фейковые новости", являясь владельцем контрольного пакета журнала The Atlantic.

Свое негодование Трамп выплеснул у себя в Twitter, призвав своих сторонников завалить ее телефонными звонками и письмами.

"Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал…, который извергает фейковые новости и ненависть. Позвони ей, напиши ей, опиши свои чувства", – написал Трамп.

Все дело в том, пишет издание The WRAP, что журнал The Atlantic сообщал о случаях, когда Дональд Трамп оскорблял ветеранов, называя их "лохами" и "неудачниками". Среди прочего, журнал написал о том, что в 2018 году Трамп отказался участвовать в церемонии поминовения американских солдат, погибших в годы первой мировой войны, потому что якобы боялся намочить свои волосы из-за дождя.

Сам глава Белого дома все обвинения отрицает, несмотря на то, что информацию из журнала The Atlantic подтвердили другие известные издания, такие как Тhe Associated Press, The Washington Post и Fox News.

Напомним, недавно Twitter обозначил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети, в которых действующий глава Белого дома призвал американцев, которые намерены на выборах голосовать по почте, убедиться, что их голос учтен, посетив избирательный участок. Если нет, то тогда проголосовать повторно непосредственно на месте.