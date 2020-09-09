Белорусского оппозиционера Максима Знака также арестовали за "попытку захвата власти"
Коллега Тихановской и Колесниковой Максим Знак не выходил на связь. Знака увезли в Центральный аппарат Следственного комитета
Белорусского оппозиционера Максима Знака подозревают в попытке захвата власти. Ранее Знак не выходил на связь, сообщил TUT.by. его адвокат Дмитрий Лаевский.
Утром 9 сентября Знак перестал выходить на связь. Его задержали силовики, у него дома и в штабе Виктора Бабарико прошли обыски. Позже Знака увезли в Центральный аппарат Следственного комитета на допрос.
Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался со Знаком накануне ночью.
Пресс-секретарь избирательного штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что последнее сообщение от Знака состояло из одного слова — "Маски".
Напомним, Максим знак входит в президиум координационного совета, который создала оппозиция Беларуси после выборов президента в воскресенье, 9 августа. Отметим, что протесты в Беларуси длятся уже ровно месяц.
Отметим, задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова также арестована. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".
7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.
7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.
Отец Марии Александр Колесников сегодня, 9 сентября, сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского.