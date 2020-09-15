Статистика коронавируса в мире на 15 сентября: число заболевших достигло 29 445 688 человек

Больше всего заражений за сутки подтвердили в Индии – 81 911 случаев.

По данным на утро 15 сентября число заболевших COVID-19 в мире достигло 29 445 688 человек. Всего умерло 932 744 человека. Выздоровели – 21 279 833 человека.

Об этом сообщает Worldometer.

За последние сутки в мире было зафиксировано 242 555 новых заражений. Скончалось 4 375 человек.

Больше всего заражений подтвердили в Индии (81 911), США (38 072), Бразилии (19 089), Аргентине (9 909), Франции (6 158).

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

По данным на утро 14 сентября, число заболевших COVID-19 достигло в мире 29 184 739 человек. Всего выздоровели 21 030 791 человек.