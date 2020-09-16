Статистика коронавируса в мире на 16 сентября: почти 30 миллионов случаев

Больше всего новых случаев – в Индии, США и Бразилии.

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 16 сентября, достигло в мире 29 727 253 человек. Всего выздоровели 21 542 361 человек.

Об этом сообщает Worldometer.

Умерли 939 185 человек.

За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (91 120 случаев). За ней США (36 447), Бразилия (34 755), Аргентина (11 892), Испания (9437), Франция (7852), Колумбия (6698), Россия (5529), Ирак (4224) и Перу (4160).

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.