Статистика коронавируса в мире на 18 сентября: 300 тысяч новых случаев

По состоянию на 18 сентября, в мире COVID-19 обнаружили в 308 000 человек. Умерло в этот день 5475 пациента, об этом сообщает Worldometer.

Всего зафиксировано 30,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 млн человек. 950 176 пациентов умерли.

По количеству заболевших за все время пандемии лидируют США (6 874 596), Индия (5 212 686) и Бразилия (4 457 443).

Больше всего новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике: там умер 201 пациент.