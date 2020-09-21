Суд в Беларуси отказался отпускать Марию Колесникову из СИЗО

Заседание было закрытым, люди ожидали решения у входа в суд более трех с половиной часов.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которой Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение призывах к действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности", остается под стражей, сообщает TUT.by.

Заседание было закрытым, люди ожидали решения у входа в суд более трех с половиной часов.

В итоге суд отклонил жалобу защиты, Колесникова останется под стражей до 8 ноября.В заседании Колесникова участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак "Сердце". Люди поддержали ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко будут обжаловать решение суда.

Напомним, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что оппозиционерку вынуждали покинуть Беларусь. Чтобы избежать выдворения из страны, на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников 9 сентября сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".

12 сентября Марию Колесникову внезапно перевели в следственный изолятор в городе Жодино Минской области.