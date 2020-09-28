Навальный о встрече с Меркель в клинике: Не стоит ее называть "секретной...

Российский оппозиционер сказал, что это был разговор с семьей.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что во время лечения в берлинской клинике "Шарите" его навещала канцлер Германии Ангела Меркель. Но он отметил, что это посещение не стоит называть секретным, как ранее написали СМИ.

Об этом Навальный рассказал в Twitter.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – написал Навальный.

Ранее журнал Spiegel написал, что встреча Навального и Меркель в клинике "Шарите" проходила в условиях строжайшей секретности.

Издание отметило, что своим "жестом" Меркель продемонстрировала "солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным".

Отметим, российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники, где он провел более месяца.

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.