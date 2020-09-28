Путин сделает прививку от коронавируса перед визитом в Южную Корею

Прививку президенту РФ нужно будет сделать за два месяца до визита.

Президент РФ Владимир Путин еще не делал прививку от коронавируса, но планирует сделать ее перед визитом в Южную Корею. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщило "РИА Новости".

"Привьюсь российской вакциной и поеду", – заявил Путин в ответ на приглашение посетить Южную Корею по мере стабилизации ситуации с коронавирусом

Напомним, "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") – вакцина против COVID-19, разработанная в России. Минздрав РФ выдал ей временную регистрацию до 1 января 2021 года (такая регистрация выдается препаратам, важным для охраны здоровья в условиях чрезвычайной ситуации). При этом специалисты отмечают, что отсутствуют доказательства ее эффективности, поскольку III фаза клинических исследований еще не проводилась.

Компоненты вакцины вводятся внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели. Антитела к коронавирусу у испытуемых появлялись на протяжении 42 дней.

Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.