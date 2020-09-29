Кремль не окажет военной помощи Армении, – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает категорически против поддержки какой-то из сторон в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Такое заявление прозвучало в ответ на слова главы дипломатии Турции Мевлюта Чавушоглу, который сказал что его страна готова поддержать Азербайджан на поле боя.

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков сказал, что Кремль не будет оказывать военной помощи Армении, так как хочет скорейшего перемирия в регионе.

"Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Россия, добавил он, призывает все страны, и особенно Турцию, убедить Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к "мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".

Ранее Турция заявила, что готова поддержать Азербайджан "за столом переговоров и на поле боя".По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

Напомним, в ходе военного конфликта в районе Нагорного Карабаха войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.