Статистика коронавируса в мире на 7 октября: переболевших уже больше 27 млн

В США проведено всего 113 млн тестов, в Бразилии – 81 млн, в России – 48 млн.

На утро 6 октября в мире зафиксировали 311 613 новых случаев заболевания, всего за пандемию поставлено уже 36 044 736 диагнозов.

Такие данные приводит сайт Worldometer.

За минувшие сутки, 6 октября, 5 553 смертельных случаев, общее число умерших уже 1 054 604. Выздоровели 27 149 067 человек.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают "лидировать" США, Индия и Бразилия.

В США проведено всего 113 млн тестов, в Бразилии – 81 млн, в России – 48 млн.

Напомним, Германия оказалась единственной страной в Европе, которая в условиях пандемии показала стабильный экономический рост по итогам сентября.

Власти Сингапура предлагают одноразовый платеж в дополнение к государственным бонусам для детей, чтобы повысить рождаемость во время пандемии.