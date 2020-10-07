МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую
По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД РФ.
В частности, сообщается, что в розыск обьявлена гражданка Беларуси Светлана Георгиевна Тихановская, 1982-го года рождения. В базе указано основание для розыска: "Разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ". Другой конкретики нет.
База данных МВД РФ находится в открытом доступе, однако запросы ведомство обрабатывает персонально, а их результаты отправляет на почту. Отдельные СМИ поделились скриншотом ответа российских правоохранителей:
Скриншот: Telegram / Worldprotest
В свою очередь, источник информагентства ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в российский уголовный розыск Тихановская попала, так как ранее была объявлена в розыск в Беларуси.
"Но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами", – цитирует агентство своего собеседника в МВД РФ.
Речь идет о взаимных договорах внутри СНГ. При этом, как уточнил источник ТАСС, в международном розыске Тихановская не находится.
Напомним, о том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь стало известно 11 августа. Как сообщили в команде экс-кандидатки в президенты Беларуси: "У Светланы не было выбора".
Недавно неизвестные взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси, разместив там информацию о розыске Лукашенко и главы МВД Юрия Караева.