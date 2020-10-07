МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую

По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД РФ.

В частности, сообщается, что в розыск обьявлена гражданка Беларуси Светлана Георгиевна Тихановская, 1982-го года рождения. В базе указано основание для розыска: "Разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ". Другой конкретики нет.

База данных МВД РФ находится в открытом доступе, однако запросы ведомство обрабатывает персонально, а их результаты отправляет на почту. Отдельные СМИ поделились скриншотом ответа российских правоохранителей:

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Скриншот: Telegram / Worldprotest

В свою очередь, источник информагентства ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в российский уголовный розыск Тихановская попала, так как ранее была объявлена в розыск в Беларуси.

"Но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами", – цитирует агентство своего собеседника в МВД РФ.

Речь идет о взаимных договорах внутри СНГ. При этом, как уточнил источник ТАСС, в международном розыске Тихановская не находится.

Напомним, о том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь стало известно 11 августа. Как сообщили в команде экс-кандидатки в президенты Беларуси: "У Светланы не было выбора".

Недавно неизвестные взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси, разместив там информацию о розыске Лукашенко и главы МВД Юрия Караева.