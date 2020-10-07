Франция и Германия подготовили санкции против России из-за отравления Навального

Санкции будут направлены против физических лиц. По данным Reuters, в санкционный список будет включен ряд сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ.

Франция и Германия направят своим европейским партнерам вопрос о санкциях против России в связи с отравлением российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на глав МИД стран.

"До сих пор Россия не представила убедительных объяснений. Санкции будут нацелены на лиц, признанных виновными в этом преступлении и нарушении международных норм, исходя из их функций, а также на лица, участвующие в программе "Новичок", – сказано в заявлении дипломатов.

По данным Reuters, в списки, в частности, будет включен ряд сотрудников ГРУ. Предварительно, по данным агентства, ограничения будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.

Ранее официальный Берлин призвал Россию предоставить точную информацию о причинах отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Иначе будут введены санкции.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".