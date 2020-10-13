Евросовет назвал критерии закрытия границ на карантин – у ЕС теперь свои четыре "зоны"

Совет Евросоюза во вторник, 13 октября утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за коронавируса. Они предусматривают распределение регионов на "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией по Covid-19.

Как сообщается на сайте Евросовета, рекомендации направлены на то, чтобы сделать пересечение границ более понятным для граждан разных стран Европы.

Уровни эпидугрозы будут определятся еженедельно – государства-члены должны предоставлять "Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний" (ECDC) данные по следующим трем критериям: количество новых зарегистрированных случаев, количество проведенных тестов и процент положительных результатов тестирования.

Видео: Facebook / Council of the European Union

Еженедельно центр ECDC будет составлять общую карту Евросоюза с цветовой кодировкой, разбитую по регионам, на основе данных, предоставляемых странами-членами:

В "зеленую" зону государство попадает, если показатель новых случаев заражения Covid-19 за две недели не выше 25 на 100 тысяч населения, а процент положительных результатов тестов не превышает 4%.

В "оранжевую", если этот показатель не выше 50, а процент позитивных тестов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%.

В "красную" зону страна попадает, если число новых случаев перевалило за 50, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150 случаев.

В "серую", если информации по тестированию недостаточно.

В случае если по одному из этих критериев будут превышены (а в случае с числом тестов – слишком низкие) показатели, запрет на выезд будет продолжаться 14 дней, а объявление о его введении должно быть опубликовано для широкой ответственности за 48 часов. При этом сообщается, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом.

Ранее мы писали о том, по каким критериям происходит деление на зоны внутри Украины в условиях адаптивного карантина с 1 августа.