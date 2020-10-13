Александр Лукашенко назвал участников акций протеста в Минске мордоворотами. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область и посетил предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране, уточняет "Салiдарнасць".

"Если б у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", – заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, чтобы тот покинул президентский пост. В противном случае она обещает организовать общенациональную забастовку. А белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отказалась встречаться с Лукашенко во время его визита в СИЗО КГБ, несмотря на то, что ее приглашали принять участие во встрече.