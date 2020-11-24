Венгрия начала процесс лицензирования российской вакцины от коронавируса

"Закупка вакцин — это не идеологический вопрос, а проблема здоровья", — считает Сийрято.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия работает над лицензированием российской вакцины от коронавируса после того, как на прошлой неделе Венгрия стала первой в Европе, получившей образцы Sputnik V. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сийярто 23 ноября сообщил, что 10 начальных доз препарата Sputnik V проверят в Венгрии на безопасность и эффективность.

К тому же, по словам чиновника, между венгерским производителем лекарств и российскими партнерами продолжаются переговоры о возможном производстве этой вакцины внутри страны.

Клинические испытания и лицензирование должны начаться в декабре, и, в зависимости от результатов, Венгрия начнет закупать вакцину в больших количествах в середине января, говорит Сийярто, передает Independent.

Во время выступления в парламенте, он раскритиковал противников закупки российской вакцины.

"Вместо лживых политических атак левым пора было бы понять, что закупка вакцин — это не идеологический вопрос, а проблема здоровья", — сказал он.

5 ноября Петер Сиярто выложил в Facebook видео-обращение, в котором предупредил, что его страна вскоре начнет импорт российской вакцины. В Еврокомиссии на это заявили, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину без согласования с ЕС, будут приняты меры. На днях Венгрия и Польша заблокировали принятие "антикоронавирусного" бюджета ЕС.

20 ноября Венгрия получила первую партию российской вакцины.

Еврокомиссия предостерегла Венгрию от покупки препарата и пригрозила принять против Будапешта административные меры. По словам представителя ЕК Эрика Мамера, европейские страны имеют право закупать только те лекарства, которые "полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза".